Entenda o motivo do Campeonato Carioca de 2019 começar neste sábado

O Campeonato Carioca de 2019 começa neste sábado. A notícia parece estranha, principalmente para quem não é do Rio de Janeiro, mas é real. Como aconteceu nos últimos anos, uma fase preliminar do Estadual terá início em dezembro e no final de janeiro começará a fase principal, na qual os grandes clubes (Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo) participarão.

Os jogos deste sábado serão: Resende x Macaé, Americano x América e Nova Iguaçu x Goytacaz, todos às 16 horas. De acordo com o regulamento do Carioca, os seis clubes vão se enfrentar em turno único e os dois melhores classificados avançam para a próxima fase, onde se juntam com os outros 10 times que irão lutar pelo título estadual e pelas taças Guanabara (1.º turno) e Rio (2.º turno).

Essa primeira fase do Carioca acontecerá até o dia 13 de janeiro. No final de semana seguinte, dias 19 e 20, iniciam os jogos da segunda fase, que conta com dois grupos de seis times cada. Uma chave é formada por Fluminense, Madureira, Portuguesa, Vasco e Volta Redonda e mais um time que vem da primeira fase. A outra tem Bangu, Boavista, Botafogo, Cabofriense e Flamengo e o outro clube da fase inicial.

A primeira rodada da primeira fase acontece neste sábado e a segunda terá um jogo por dia entre os dias 27 e 29. Depois, volta a disputa no dia 6 de janeiro. Os quatro clubes que não avançarem à fase principal do Carioca farão um quadrangular e os dois últimos serão rebaixados à Série B de 2019.