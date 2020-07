Entenda o que o Corinthians precisa para se classificar no Paulistão

A rodada de reabertura do Campeonato Paulista foi positiva para o Corinthians e o time que chegou a flertar até com rebaixamento pode acabar a fase de grupos classificado. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, a matemática para a equipe de Tiago Nunes se classificar pode ser simples, mas dependendo dos resultados do domingo, as contas poderão ficar complexas e até sorteio pode ocorrer - a chance é pequena, mas ela existe.

O Corinthians enfrentará o Oeste na Arena Barueri e fica de olho no duelo entre Guarani x São Paulo, que acontecerá na Vila Belmiro. Todos os jogos serão disputados no domingo, às 16h. O Grupo D conta com o Red Bull Bragantino como líder, com 20 pontos, e a segunda vaga será disputada entre corintianos e bugrinos. A equipe de Campinas tem 16 pontos e a de Itaquera soma 14.

Para se classificar sem fazer contas, o Corinthians precisa vencer e torcer para o Guarani perder para o rival São Paulo. Se o Corinthians empatar ou perder, estará eliminado. Se o Guarani derrotar o São Paulo, está classificado e a equipe alvinegra deixa a competição.

Mas se o Corinthians vencer e o Guarani empatar, a disputa será por critérios de desempate e aí começam as contas. Ambos ficarão com 17 pontos e quatro vitórias. O segundo critério de desempate é saldo de gols. O Guarani tem 4 e o Corinthians 3. O Corinthians precisaria vencer por dois gols de diferença o Oeste.

Caso o Corinthians vença por um gol de diferença apenas, entrará em análise o terceiro critério de desempate: maior número de gols marcados. Atualmente, o Guarani tem 15 e o Corinthians 13. Para se classificar vencendo por um gol de diferença, o Corinthians precisará fazer três gols a mais do que o Guarani na última rodada. Por exemplo, se o Bugre empata sem gols com o São Paulo, o Corinthians se classificaria se derrotasse o Oeste por 3 a 2.

Se o Corinthians vencer por um gol de diferença e marcando dois gols a mais do que o Guarani (por exemplo, time alvinegro faz 2 a 0 no Oeste e o Guarani 0 a 0 com o São Paulo), a disputa iria para menor número de cartões vermelhos recebidos. O Corinthians recebeu três e o Guarani 1. Se o Bugre receber dois vermelhos no duelo com o time tricolor e o Corinthians nenhum, aí será observado o número de cartões amarelos. O Corinthians recebeu 20 e o Guarani 25. Caso aconteça a incrível marca de empatarem também em número de cartões, a definição da vaga seria em sorteio feito pela Federação Paulista.

Contas para o Corinthians se classificar