Tire suas dúvidas sobre Flamengo x Del Valle: prorrogação, gol fora de casa e mais informações

O Flamengo pode conquistar mais um troféu nesta quarta-feira, quando irá enfrentar o Independiente Del Valle, às 21h30, no estádio do Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo acabou empatado em 1 a 1, em duelo realizado no Equador. Confira onde assistir Flamengo x Del Valle ao vivo.

O regulamento da Copa Sul-Americana é muito simples, mas causa confusão em alguns torcedores. Por isso, o Estado destaca as principais informações sobre o torneio continental. O vencedor do confronto vai receber pouco mais de R$ 8,5 milhões. Saiba mais sobre a premiação do torneio e veja a lista de campeões.

Tem prorrogação na Recopa?

Sim. Caso a partida termine empatada, será disputado mais 30 minutos de prorrogação e se o empate persistir, a decisão irá para os pênaltis.

Tem a regra do gol fora de casa?

Não. Tanto faz a quantidade de gols marcados nesta quarta-feira. Se, por exemplo, a partida acabar em 1 a 1 ou 3 a 3, o confronto vai para a prorrogação e depois pênaltis.

Por que a decisão foi no Maracanã?

De acordo com a Conmebol, a Recopa é disputa em dois jogos entre o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana e sempre o primeiro jogo acontecerá na casa de quem foi campeão da Sul-Americana e a decisão fica para o estádio do time campeão da Libertadores.