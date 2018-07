Veja o que o Palmeiras precisa para avançar na Copa Libertadores

O Palmeiras recebe o River Plate-URU no Allianz Parque, mas ciente de que tudo que fizer em casa pode ser em vão caso o Rosario Central não seja derrotado pelo Nacional-URU, que também se enfrentam às 21h45, no Parque Central, em Montevidéu. Para se classificar às oitavas da Libertadores, o time brasileiro precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados.

Caso o Rosario ganhe ou empate, o Palmeiras já está eliminado, independente do placar que faça diante do River Plate-URU. Se o time argentino for derrotado pelo Nacional, existe uma combinação de resultados que podem deixar o Palmeiras nas oitavas.

Basicamente, o Palmeiras avança desde que sua vitória e a derrota dos argentinos somem uma diferença de pelo menos quatro gols. Por exemplo: Nacional 2 x 0 Rosario e Palmeiras 2 x 0 River; Nacional 3 x 0 e Palmeiras 1 x 0 River; ou Nacional 4 x 2 Rosario e Palmeiras 2 x 0 River, etc. Nesta situação, Palmeiras e Rosario ficariam com oito pontos, mas o time alviverde levaria vantagem no saldo de gols. Atualmente os argentinos têm três e os brasileiros zero.

O Palmeiras consegue avançar caso o placar dos dois jogos somem uma diferença de três gols em apenas uma circunstância. Se o Nacional vence por 1 a 0 e o Alviverde faz 3 a 1 no River. Nesta condição, brasileiros e argentinos empatariam em pontos (8), saldo de gols (2), gols marcados (11) e os comandados de Cuca levariam vantagem no penúltimo critério, que é gols marcados como visitantes. Ficaria 5 a 3 favorável aos palmeirenses.