Entenda o que o São Paulo precisa fazer para se classificar na Copa Libertadores

A derrota por 4 a 2 para a LDU no Equador, na quarta-feira, complicou demais a vida do São Paulo na luta pela classificação na Copa Libertadores, mas o time comandado por Fernando Diniz ainda tem chances de conquistar a vaga. Para avançar etapas, a equipe do Morumbi precisa de uma combinação de resultados no Grupo D.

O Estadão mostra o que o time tricolor precisa para se classificar. As chances são pequenas, mas é possível avançar até com uma vitória e um empate. O São Paulo também pode vencer seus dois jogos restantes e ainda ficar fora da próxima fase. O grupo tem a LDU na liderança com 9 pontos, seguido pelo River Plate com 7, São Paulo com 4 e Binacional com 3. O proximo jogo do clube brasileiro é contra o River Plate, dia 30, na Argentina.

Se perder para o River

O São Paulo está eliminado, independentemente do que acontecer no confronto com o Binacional. O time tricolor poderia chegar aos sete pontos, mas a LDU já teria nove e o River dez.

Se empatar com o River

Ainda tem chances pequenas de passar em segundo. Teria de derrotar o Binacional na última rodada e torcer para o River perder para a LDU. Acontecendo isso, a disputa ficaria no saldo de gols com o River. Atualmente, o time argentino tem 11 de saldo e o São Paulo tem zero. Ou seja, o time de Diniz precisaria golear e o River ser goleado na última rodada, para tirar o saldo.

Após a derrota na Libertadores, você acha que o São Paulo deveria demitir o técnico Fernando Diniz? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 23, 2020

Se ganhar do River

Chega aos sete pontos e empata com o clube argentino. A LDU, com nove, precisa de mais dois empates para garantir a classificação. Se a equipe equatoriana perder para o Binacional, na quinta rodada, o São Paulo precisa de uma vitória sobre o próprio Binacional para se classificar, sem depender de outros resultados. Isso porque o São Paulo chegaria aos dez pontos, enquanto a LDU teria nove e o River sete. Como se enfrentam, apenas um deles teria chance de empatar ou passar o São Paulo.

Caso a LDU empate na quinta rodada, o São Paulo precisa vencer e torcer por um empate entre River x LDU ou vitória dos equatorianos. Se o River vencer, ficarão São Paulo, LDU e River com dez pontos e a disputa seria no saldo de gols. Atualmente, a LDU tem três, o River 11 e o São Paulo zero.