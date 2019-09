Entenda o que pode acontecer com o Corinthians por causa da dívida com a Caixa

O Corinthians recebeu nesta quinta-feira notificação extrajudicial da Caixa Econômica Federal informando a execucação da dívida referente ao que o clube ainda precisa pagar da arena em Itaquera. O Estado selecionou alguns pontos para tentar tirar eventuais dúvidas sobre o caso.

A dívida inicial era de R$ 400 milhões. O clube já pagou cerca de R$ 160 milhões. Mas por causa dos juros, o Corinthians ainda deve por volta de R$ 450 milhões.

1 - O Corinthians corre o risco de perder a Arena?

Por enquanto não. Se Corinthians e Caixa não entrarem em acordo, deverá haver uma longa briga judicial. O clube tem direito a entrar com recurso e questionar a decisão do banco. Isso poderá levar anos.

2 - O que a Caixa pode fazer?

Para receber o dinheiro, o banco pode executar as garantias financeiras. Ou seja, fazer com que se cumpra o contrato assinado entre as partes.

3 - Quais as garantias estabelecidas pelo Corinthians?

Para conseguir o financiamento, o clube colocou como garantia do pagamento de R$ 400 milhões parte do terreno do Parque São Jorge.

4 - O clube então pode perder parte do local onde é sua sede?

Existe esse risco, mas a execução de imóveis é um processo longo e até lá pode haver um novo acordo enre as partes.

5 - O Corinthians deixaria de jogar na arena?

Não, o processo vai correr na Justiça, em caso de não acerto, e, enquanto isso, o clube continuará se valendo do seu estádio.