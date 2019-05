Entenda os motivos da liderança dos paulistas no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2019 começou com domínio paulista nas Séries A e B. Tanto na elite como no escalão inferior os times demonstram poderio e conseguiram colocar em prática o aprendizado e a experiência adquiridos durante a disputa do Estadual mais forte e competitivo do País. Como cinco clubes paulista estão nas primeiras posições desses dois campeonatos, o Estado procura explicar os segredos dessa boa largada das equipes.

Palmeiras

O atual campeão brasileiro desponta novamente como candidato ao título brasileiro por ter mantido as estratégias de sucesso do ano passado. Uma defesa bem montada, um elenco que não perdeu jogadores e um time com alto poder de investimento garantem ao Palmeiras a comodidade de trocar peças, mas não se enfraquecer. A equipe desfruta de uma elevada autoconfiança, principalmente após ter fechado a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha geral.

Santos

O clube da Vila Belmiro tem como grande estrela o técnico Jorge Sampaoli. O argentino conseguiu montar uma equipe veloz, de muita movimentação e futebol ofensivo. O Santos tem desde o Campeonato Paulista um esquema tático com boas variações e capacidade de surpreender os adversários. Os estrangeiros do time vivem boa fase, como é o caso do uruguaio Carlos Sánchez e do venezuelano Soteldo.

São Paulo

A equipe se redescobriu durante a disputa do Campeonato Paulista. Jogadores jovens da base do São Paulo, como Antony, Igor Gomes e Toró, passaram a ter mais espaço e se consolidaram no time com a chegada do técnico Cuca. A diretoria também conseguiu mesclar experiência, ao trazer para esta temporada o meia Hernanes e o atacante Alexandre Pato. a equipe tem um estilo de jogo com ênfase na movimentação do setor ofensivo.

Série B

Botafogo-SP

A equipe de Ribeirão Preto subiu para a Série B nesta temporada e tem demontrado muita consistência. O único time com 100% de aproveitamento na competição contou em fevereiro com a chegada do técnico Roberto Cavalo. Sem gastar muito, o Botafogo organizou uma equipe bem posicionada dentro de campo e que quase não sofre gols. Outro destaque tem sido a torcida, que comparece em peso às partidas do time no estádio Santa Cruz.

Bragantino

O time de Bragança Paulista passou a contar com vários jogadores do elenco que disputou o Campeonato Paulista pelo

Red Bull. Após a empresa austríaca comprar o clube alvinegro, reforços importantes chegaram ao Bragantino. Boa parte dos atletas teve passagens por times da Série A, como é o caso do goleiro Julio Cesar, do meio-campista Uilian Correa e do atacante Ytalo.