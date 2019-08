Entenda por que Athletico-PR x Atlético-MG não vai ter transmissão

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão inicia a rodada na 11ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Galo aparece com 27 pontos, em terceiro, e pode até acabar a rodada na vice-liderança.

Em razão dos acordos distintos de transmissão dos clubes, o jogo não terá transmissão na TV, mas o Estado vai fazer tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Nikão); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben (Thonny Anderson)

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martínez; Cazares, Elias, Vinícius e Chará; Papagaio

ÚLTIMOS JOGOS DO ATHLETICO

O Athletico vem de duas derrotas seguidas e precisa se reerguer. Na quarta-feira, o time de Tiago Nunes perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, e se complicou na disputa por uma vaga para a decisão da Copa do Brasil. Anteriormente, havia sido derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, em confronto válido pelo Brasileirão.

ÚLTIMOS JOGOS DO ATLÉTICO

O Galo vive um bom momento. São oito jogos de invencibilidade - última derrota foi no dia 17 de julho, para o Cruzeiro - e a equipe comandada por Rodrigo Santana precisará dividir suas atenções entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. Na terça, o time mineiro enfrenta o La Equidad, da Colômbia. Na última rodada do Brasileirão, o Galo venceu em casa o Fluminense por 2 a 1.