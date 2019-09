Entenda por que Athletico-PR x Chapecoense não vai passar na TV

Athletico-PR e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos bem diferentes na temporada.

Athletico-PR x Chapecoense não terá transmissão da TV porque a única opção seria a exibição na TV Globo, para canal aberto, mas a emissora decidiu não transmitir o confronto. No fechado, o Furacão fechou com a Turner e a Chape com o SporTV. E apenas o time catarinense fechou com o Premiere. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Furacão entra em campo sem grande pressão, já que tem assegurada a vaga para a Libertadores do ano que vem e está distante da briga pelo título e da luta contra o rebaixamento. O time paranaense inicia a rodada na nona colocação, com 30 pontos.

Já a Chapecoense amarga a lanterna da competição, com 14 pontos e precisa da vitória para iniciar uma arrancada e evitar o inédito rebaixamento. O time de Marquinhos Santos tem apenas 14 pontos e na última rodada perdeu por 1 a 0 para o Internacional. A Chape sofre dentro de campo e nas finanças.