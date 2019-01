Entenda por que Hernanes ainda não estreou 'para valer' no São Paulo

Trazido como principal reforço do São Paulo para a temporada, o meio-campista Hernanes logo vestiu a camisa 15 e foi titular nas duas partidas pela Florida Cup, contra Eintracht Frankfurt e Ajax, nos EUA. Depois, não jogou mais e ainda não estreou pelo Campeonato Paulista, o que só deverá acontecer nesta quinta, diante do Guarani, no Pacaembu.

A preocupação da comissão técnica é em não desgastar o Profeta ou mesmo correr o risco de perdê-lo por lesão prematuramente antes daquele que é tido como o principal compromisso do semestre: o duelo de ida da Pré-Libertadores, contra o Talleres, na Argentina, na quarta-feira que vem.

Conforme o Estado havia mostrado logo após o anúncio da sua contratação, Hernanes jogou nos últimos três anos quase tanto quanto o São Paulo entrou em campo só em 2018. Na temporada passada, foram apenas 14 participações pelo Hebei Fortune, da China.

Apesar de ser zeloso com sua forma física, o Profeta não é mais um garoto: tem 33 anos (faz 34 em maio). Assim, o departamento chefiado pelo experiente preparador físico Carlinhos Neves enxerga a necessidade de se seguir uma programação especial de treinos e monitoramento para que o jogador tenha sequência, em vez de arriscar escalá-lo em partidas menos importantes do início do Estadual na quais ele pouco acrescentaria.

A exceção foi o clássico contra o Santos, domingo passado, quando cogitou-se utilizar o ídolo em virtude do peso do duelo. Mal em campo, o São Paulo acabou derrotado por 2 a 0, o que aumentou a pressão sobre o técnico André Jardine para que encontre uma formação ideal a tempo do confronto na Argentina.

Além da precaução em relação a Hernanes, Nenê deu conta do recado na ausência do titular nas duas primeiras partidas do Paulistão, contra Mirassol e Novorizontino, o que tranquilizou a comissão técnica. Agora, a tendência é Jardine recorrer ao Profeta em partes dos dois próximos jogos. Além do Guarani nesta quinta, o São Paulo recebe o São Bento, também no Pacaembu, no domingo. Serão os dois últimos testes antes da decisão pela Pré-Libertadores.