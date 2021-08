Entenda por que Messi pode jogar na França, mas não conseguiu ficar na Espanha

O astro Lionel Messi realiza exames médicos no Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 10, antes de assinar contrato com o clube francês. A negociação deve ser concluída rapidamente depois de o Barcelona não conseguir renovar o contrato do argentino dentro das regras do Fair Play Financeiro. Mas por que Messi pode jogar na França, mas não conseguiu ficar na Espanha?

As regras estabelecidas pela La Liga, a entidade que gerencia o futebol espanhol, são diferentes do modelo europeu da União das Federaçõoes Europeias de Futebol (Uefa) no qual o Campeonato Francês se enquadra. A Espanha breca contratações se os gastos vão superar as receitas; a Uefa só analisa as contas no final da temporada.

Na Espanha, o Fair Play Financeiro define um limite de gastos com a folha salarial que o clube pode ter ao longo do ano. Isso acontece no início de cada temporada a partir do arrecadação no ano anterior.

No caso de Messi, os valores ficariam acima do teto de gastos para 2021/2022 na assinatura do novo contrato. De acordo com o jornal inglês The Guardian, Messi aceitou reduzir seu salário em 50% e ganharia cerca de R$ 1,2 bilhão por ano. Mesmo assim, as contas não batiam.

Vale lembrar que o Barcelona foi um dos clubes mais afetados pela crise econômica causada pelo pandemia do novo coronavírus. Nenhum time espanhol consegue registrar novos atletas se eles ultrapassar o limite de gastos. Por isso, Messi teve de sair do Barcelona.

“Na Espanha, o Fair Play evita que o risco se materialize. Ele é preventivo. Os clubes mandam orçamentos, com previsão de receitas e despesas, e a análise é feita. No caso do Barcelona, Messi teria um novo contrato. Na análise, a despesa não caberia na projeção de receita. Por isso, o registro foi impedido", explica Pedro Daniel, diretor Executivo para o Mercado Esportivo da Ernst & Young.

A situação é bem diferente na França, que adota as regras do Fair Play da Uefa. Não existem regras que impeçam a contratação. A Uefa não determina quanto um clube pode gastar no início da temporada. Ela apenas analisas as contas fechadas no final da temporada. Se há inconformidade, o clube é penalizado. Isso significa que o impacto de Messi no balanço só será analisado no final da temporada.

"Na Uefa, ele (o Fair Play) é mais detectivo. Quando o risco se materializa, ele entra em ação. Na Uefa, é possível contratar, mas a questão salarial causa menos impactos do que na Espanha", compara.

Além de Messi, o PSG contratou o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma (Milan), o zagueiro espanhol Sergio Ramos (Real Madrid), o meia holandês Georginio Wijnaldum (Liverpool), entre outros.