Entenda por que o São Paulo tem menos jogos que os outros times no Brasileirão

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, mas ainda não é possível definir quem foi o campeão simbólico da primeira metade da competição. O problema é que o São Paulo fez 16 partidas e isso bagunçou a classificação na parte de cima da tabela. O primeiro turno terminou com o Inter liderando a tabela com 35 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que fica atrás pelo saldo de gols (14 a 8).

O Atlético-MG é o terceiro com 32, seguido pelo Fluminense, também com 32 pontos. O São Paulo é o quarto com 30. O time mineiro tem 18 jogos e poderia chegar aos mesmos 35 de Inter e Flamengo, embolando ainda mais a tabela. O Flu tem 19 jogos. Já o time de Fernando Diniz tem mais nove pontos para disputar, então poderia alcançar à marca de 39 pontos. O São Paulo, inclusive, é o time que menos jogou no primeiro turno. Em seguida aparecem Fortaleza, Vasco e Goiás com 17 partidas cada um.

A confusão no calendário se dá pelo fato do time ter um jogo adiado em razão da covid-19 e por conflito de datas em relação as outras competições. Além das três partidas envolvendo o São Paulo, há outros dois jogos que também foram adiados. Os jogos adiados são: Goiás x São Paulo, Palmeiras x Vasco, Atlético-MG x Athletico-PR, Ceará x São Paulo e São Paulo x Botafogo.

Nenhum dos compromissos tem data definida, já que é preciso que ambas as equipes envolvidas no confronto tenham disponibilidade no calendário. Eliminado da Libertadores e da Sul-Americana, a tendência é que o São Paulo tenha mais dias livres a partir de agora e os jogos possam ser realizados em breve, já que seus adversários só atuam no Brasileirão. Entenda o motivo do adiamento das partidas do São Paulo e os outros times.

Goiás x São Paulo (primeira rodada)

A partida válida pela primeira rodada foi adiada minutos antes de a bola rolar. O Goiás teve diversos casos de atletas contaminados pela covid-19 e, em razão disso, a CBF decidiu adiar o confronto para evitar que mais gente pudesse ser contaminada.

Palmeiras x Vasco (primeira rodada)

As duas equipes estavam decidindo o Estadual, então não puderam jogar. O Palmeiras foi campeão paulista em cima do Corinthians e o Vasco perdeu a decisão para o Flamengo.

Atlético-MG x Athletico-PR (sexta rodada)

O Atlético-MG tinha decisão do Campeonato Mineiro em data próxima e por isso o confronto foi adiado.

Ceará x São Paulo (16ª rodada)

O São Paulo enfrentou o Fortaleza pela Copa do Brasil no dia que deveria jogar o Brasileirão. A CBF alterou as datas para atender a um pedido da TV e também distribuir melhor os jogos das duas competições nacionais.

São Paulo x Botafogo (18ª rodada)

Mesma situação do jogo com o Ceará. A diferença é que o conflito se dava pelo jogo da volta da Copa do Brasil, que aconteceu no Estádio do Morumbi. O São Paulo se classificou para as quartas de final.