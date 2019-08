Entenda por que Palmeiras x Fluminense foi adiado pelo Brasileirão

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terá apenas nove jogos sendo disputados entre sábado e segunda-feira. A CBF decidiu adiar a partida entre Palmeiras e Fluminense em razão de outros jogos que os dois clubes terão em competições continentais. A data do novo confronto está marcada para o dia 10 de setembro, no Allianz Parque.

Inicialmente, o confronto seria realizado no dia 25 de agosto, domingo, mas foi preciso mudar a data por causa do jogo do Palmeiras na Libertadores - contra o Grêmio - e do Fluminense na Copa Sul-Americana - diante do Corinthians.

O Palmeiras joga no dia 27 contra o Grêmio e o Fluminense atua nesta quinta-feira, contra o Corinthians. Um clube não pode jogar duas partidas em um intervalo menor de 72 horas (3 dias). Logo, seria impossível que o jogo fosse dia 25 ou até mesmo 24, no sábado.

A questão é que esse jogo pode interferir na liderança do Brasileirão. O Santos encabeça a classificação com 32 pontos, seguido de perto por Flamengo, Palmeiras e São Paulo, todos com 30 pontos. Caso Santos e Flamengo tropecem na rodada, o time de Luiz Felipe Scolari poderia assumir a ponta da tabela.

Uma vitória importante merece um vídeo de bastidores daquele jeito! O do jogo de ontem acabou de sair do forno! Corra para a TV Palmeiras/FAM para conferir ➤ https://t.co/r3UdUadX23#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/fCcRkNDXEb — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 21, 2019

A vantagem para o time alviverde é que a partida poderá ser realizada no Allianz Parque. Caso acontecesse neste final de semana, o confronto seria disputado no Pacaembu, já que o Allianz está sendo usado neste final de semana para shows da dupla Sandy & Junior.

O jogo também poderia marcar a estreia de Oswaldo de Oliveira no comando do Fluminense. O experiente treinador chega para substituir Fernando Diniz, demitido após a derrota para o CSA.