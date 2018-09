Entenda por que Felipão tem fama de técnico 'copeiro' no Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, enfrenta nesta quarta-feira o Cruzeiro, no Mineirão, para tentar disputar mais uma final da carreira. Conhecido por ser "copeiro", Felipão, de 69 anos, tem um currículo que comprova essa reputação. Dos 26 títulos na carreira, 22 foram em competições que tiveram a fase final decidida em mata-matas.

Felipão precisa conduzir o Palmeiras a reverter uma desvantagem. Na partida de ida da semifinal, no Allianz Parque, o Cruzeiro ganhou por 1 a 0. Agora, portanto, a equipe alviverde precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença ou devolver o placar mínimo para levar a decisão da vaga na decisão para a disputa por pênaltis.

A possível participação em uma final significaria a Felipão a 11ª decisão pelo Palmeiras. Em termos de Copas do Brasil, o treinador é o especialista. Ele é o maior vencedor do torneio, com quatro títulos, dois deles pelo Palmeiras e ainda um vice, o de 1995, com o Grêmio.

Veja todos os títulos de Felipão em mata-mata:

Quatro Copas do Brasil (1991, 1994, 1998 e 2012)

Três Campeonatos Gaúchos (1987, 1995 e 1996)

Duas Supercopas da China (2016 e 2017)

Dois Copas Libertadores (1995 e 1999)

Uma Copa do Mundo (2002)

Uma Copa das Confederações (2013)

Um Campeonato Brasileiro (1996)

Uma Recopa Sul-Americana (1996)

Uma Copa Mercosul (1998)

Um Torneio Rio-São Paulo (2000)

Uma Copa Sul-Minas (2001)

Uma Liga dos Campeões da Ásia (2015)

Uma Copa da China (2016)

Uma Copa do Golfo (1990)

Uma Copa do Kuwait (1990)