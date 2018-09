Entenda quando o VAR deve ser utilizado nos jogos da Copa do Brasil

A atuação do árbitro Wagner Reway na derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira, criou muita polêmica, principalmente por parte dos palmeirenses, que ficaram irritados com a não utilização do VAR no lance em que acabou em gol da equipe da casa. A reclamação não era válida, por não se enquadrar no time de lance que a tecnologia é utilizada. O Estado explica quando o vídeo poderá ser usado. São apenas quatro momentos.

Lances de gol

O árbitro pode usar o vídeo quando tiver dúvidas se a bola entrou ou não ou se houve alguma irregularidade na jogada que saiu um gol. Por exemplo, se um jogador fizer uma falta antes de fazer o gol ou empurrar para as redes utilizando a mão, o árbitro pode usar o VAR para verificar se o lance foi legal.

Penalidades

Caso há uma jogada em que há dúvida sobre a marcação de um pênalti, o árbitro também pode usar o VAR. Na partida contra o Palmeiras, por exemplo, se a dúvida fosse sobre o goleiro Fábio ter feito falta em Edu Dracena, o juiz poderia usar a tecnologia para tirar sua dúvida. Como foi o inverso, ele marcou falta de ataque.

Cartão vermelho

Se acontece um lance em que o árbitro entenda que o atleta merece receber o cartão vermelho, ele pode consultar as imagens para ter certeza de sua decisão ou revogar uma possível punição mais branda e expulsar o atleta. Na partida entre Palmeiras x Cruzeiro, Edilson foi expulso após reclamar da marcação de um cartão amarelo e xingar o árbitro. Wagner Reway poderia usar a imagem para confirmar se ele realmente merecia ser expulso.

Identificação equivocada de atleta

Se por acaso, acontecer algum lance em que o árbitro não conseguiu ver exatamente quem cometeu tal infração ou apontou um infrator errado, o VAR pode ser utilizado para buscar a verdade. Se acontece uma confusão, por exemplo, ele pode utilizar as imagens para ver quem merece algum tipo de advertência.