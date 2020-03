Entidades consideram que medida da Fifa não será suficiente para combater calote

Positiva, mas longe de solucionar o problema. As principais entidades que representam os direitos dos jogadores no Brasil avaliaram a chegada do fundo de auxílio da Fifa ainda como um passo incipiente para resolver o problema. Na opinião desses órgãos, seria necessário tomar atitudes mais drásticas para fazer os clubes a honrarem com o compromisso de pagamento aos atletas.

Para o presidente do Sindicato de Atletas São Paulo (Sapesp), Rinaldo Martorelli, a medida da Fifa deveria incluir também jogadores vítimas de calotes em transferências dentro do próprio país, e não apenas em negociações internacionais, como prevê a Fifa. "Eu considero uma medida discriminatória. Os jogadores que continuam no clube e não têm como receber não serão beneficiados", disse.

Martorelli afirma que no caso de transferências internacionais, os brasileiros costumam ter mais problemas de falta de pagamento em países como Albânia, Chipre, Polônia, Romênia e Rússia. Os jogadores buscam esses locais por considerarem uma vitrine para outras ligas europeias e em geral assinam contratos de curta duração e com salários de até 3 mil euros (R$ 15,8 mil na cotação atual).

Um dos casos mais delicados monitorados pelo Sabesp é no futebol romeno. Pela legislação do país, uma empresa que declara falência só precisa pagar 10% do valor total das dívidas. Por isso, há casos de clubes que fecharam as portas e pagaram uma pequena parte do acerto devido, porém os dirigentes retomaram as atividades anos depois após criarem outra equipe com uma nova documentação.

"O projeto da Fifa é muito pouco perto da responsabilidade que deveria ser assumida no ambiente de descumprimento que é o futebol", disse o presidente do Sabesp. Para o advogado da entidade, Guilherme Martorelli, seria preciso aplicar um pacote mais amplo de benefícios e com um repasse maior de dinheiro. "O modelo proposto é totalmente ineficiente pelo formato e pelos valores", comentou.

O presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), Felipe Augusto Leite, disse apoiar a medida, mas também avalia que o fundo não é uma ideia eficiente. "A ajuda na forma que se pretende implantar imediatamente irá minorar o sofrimento, claro, porém não será a solução final desses casos de inadimplência", afirmou ao Estado.