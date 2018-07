Entorno da Arena Corinthians também ganha nova cara

SÃO PAULO - A construção do estádio do Corinthians também movimentou o entorno de Itaquera. Para facilitar o acesso à arena e tentar evitar o colapso do trânsito na região, foi estabelecido um pacote com cinco intervenções viárias. São viadutos, avenidas, alargamento de pista, "mergulhão", rotatória e uma passarela. Estão orçadas em R$ 548,5 milhões, dos quais R$ 397,9 investidos pelo governo do Estado e R$ 150,6 milhões pela Prefeitura de São Paulo.

As obras começaram apenas em setembro de 2012, mais de um ano e três meses depois do início da construção do estádio. Depois de alguns adiamentos, a última promessa é de que sejam entregues na próxima semana – ou quase todas, porque uma das alças do acesso que liga a Radial Leste à avenida Jacu-Pêssego não ficará pronta para a Copa.

A vice-prefeita Nádia Campeão, coordenadora da SPCopa, a secretaria que trata do Mundial, considera as intervenções no entorno como "um dos legados mais consistentes da Copa em São Paulo". Ela diz que foi feita a "compatibilização" da realização do Mundial com o desenvolvimento socioeconômico da zona leste da cidade. "Conseguimos transformar uma área que era, até três anos atrás, um imenso vazio urbano."

Além do Complexo Viário, o entorno do estádio também tem hoje uma Fatec (que na Copa vai ser emprestada à organização para abrigar os voluntários) e uma Etec. E está prevista a construção de uma unidade do Senac e outra do Sesi. O desenvolvimento econômico da região é uma aposta das autoridades. Existe a estimativa de que serão criados 50 mil empregos na região de Itaquera nos próximos três anos. Projeta-se até a implantação de um condomínio empresarial.

Para Nádia Campeão, o bairro está tendo uma "segunda chance" – a primeira foi com a chegada do metrô, em 1988. "A Arena Corinthians e o Polo Institucional já ampliam a oferta de educação, lazer e trabalho em Itaquera e região."