Entorno da Arena das Dunas está atrasado

Concluída em cima da hora, a Arena das Dunas, em Natal, tem cumprido bem sua função na Copa. Sem incidentes até agora e aguardando a grande decisão entre Itália e Uruguai, na próxima terça-feira, o estádio potiguar resistiu bem às duas primeiras partidas do torneio.

O mesmo, no entanto, não se pode dizer do entorno do local. Obras, terra, tratores e guindastes povoam a vista na região onde o estádio foi erguido.

Com a chuva pesada que atingiu a capital do Rio Grande do Norte nos três primeiros dias de Copa do Mundo, os piscinões construídos ao lado da arena evitaram um mal ainda maior, contendo a água que desceria para a o estádio.

Porém, a orla da área mais turística da cidade, a Praia de Ponta Negra, sofreu além do que já estava previsto.

Ao longo do calçadão turístico, obras não concluídas e estruturas ainda "fantasmas" ocupam boa parte do espaço. Turistas e moradores precisam se desviar de tijolos e prestar muita atenção para não se machucarem nas pontas dos muitos vergalhões à mostra.

Cassiano Moura, de 36 anos, é dono de um dos quiosques da Ponta Negra. Trabalhando ao lado da estrutura semipronta do seu novo negócio, Moura diz que esperava já contar com uma situação melhor para o período do Mundial.

O que falta. Enquanto desliga o fio da televisão da tomada para fritar batatas - as tomadas ficam bem acima do fogão improvisado -, o dono da barraca conta que o ideal seria já contar com o novo ponto de trabalho, com estrutura melhor e banheiro para os fregueses.

"Vai ser melhor. Vai ser tudo padronizado." Mas ainda não é. A ideia de melhorar tudo para a Copa virou prejuízo. Com as obras da orla, muita terra ficou revirada no entorno, dificultando a vida dos turistas. "Era o dia todo o trator subindo e descendo. Deu prejuízo. Ficou muita sujeira e, com a chuva, a terra e a areia entraram no quiosque. A gente precisou limpar muito essa terra todos os dias."

Moura conta que foi informado, em dezembro, sobre a mudança dos quiosques e que a promessa era de que tudo estivesse pronto para a Copa. "Agora, acho que só para o fim do ano. Só para a próxima temporada de turismo", diz.

Garçom de um quiosque, um rapaz que pediu para não ser identificado reclama: "Prefeitura é assim mesmo. Em todo lugar". Ex-funcionário de outra barraca a 20 quilômetros da capital, ele diz que veio para a Copa e está há um mês na orla de Ponta Negra, mas se decepcionou com o volume de serviço.

Responsável pelas obras, o secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere Barbosa, diz que faltou material para a conclusão do processo.

"Essa obra tem um atraso. Era para ter sido completada no dia 30 de maio. Mas a construtora alega que o fornecedor das esquadrias não teve tempo de entregar o material até esse período", alega.

A previsão, agora, é para o final de julho. Segundo um dono de quiosque, ficou "para depois da eleição. Depois da eleição eles entregam".