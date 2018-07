Entorno do Castelão estará pronto em junho, diz prefeito

FORTALEZA - O prefeito de Fortaleza garantiu nesta quinta-feira que as obras do entorno do Estádio Castelão estarão prontos a tempo da Copa das Confederações, que será disputada a partir do dia 15 de junho no Brasil. A afirmação foi feita durante o terceiro encontro de alinhamento e integração dos planos operacionais para o torneio, realizado na capital do Ceará.

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, 40% das obras estão concluídas. Fortaleza vai receber três jogos da Copa das Confederações: Brasil x México, em 19 de junho, Espanha x Nigéria, no dia 23, e uma das semifinais, no dia 27. Assim, o governador do Ceará, Cid Gomes, lembrou a importância de Fortaleza estar com tudo pronto para o torneio.

"É um evento muito importante, é um teste que não pode falhar. Nós temos que fazer tudo muito bem feito, criteriosamente, para que façamos jus à deferência que foi feita ao estado do Ceará e à Fortaleza", disse, durante o encontro, que reuniu representantes de diversos setores dos governos municipal, estadual e federal, além do Comitê Organizador Local, para discutir detalhes e afinar ações nas áreas de telecomunicações, energia, coleta e controle de ingressos, vigilância sanitária, segurança, aeroportos, transporte e mobilidade, acomodação e receptivo turístico, saúde, cultura, meio ambiente, comunicação e voluntariado.

Se as obras no entorno do Castelão ainda não estão prontas, Fortaleza foi a primeira cidade do Brasil a inaugurar um dos estádios que será utilizado na Copa das Confederações e na Copa do Mundo de 2014, no fim de janeiro. O cumprimento dos prazos estabelecidos foi ressaltado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

"O Ceará entregou o estádio e já realizou jogos com grande presença de público. Como está tudo muito encaminhado, acho que o trabalho de hoje é um passo final para que Fortaleza receba a Copa das Confederações de acordo com a melhor expectativa", disse o ministro.

As reuniões de integração operacional estão sendo realizadas em todas as sedes da Copa das Confederações e começaram na última terça-feira, em Brasília. Após Fortaleza, os próximos encontros serão em Recife (26 de março), Salvador (27 de março) e Belo Horizonte (2 de abril).

Nessas reuniões, estão sendo conferidos aspectos da logística do torneio, como mobilidade urbana, segurança, acessibilidade, controle de ingressos, aeroportos, acomodações, telecomunicações, energia e vigilância sanitária, aspectos decisivos para o êxito da competição.