Entorno do Maracanã é mais uma vez reprovado pela torcida

SÃO PAULO - Os torcedores voltaram a criticar o entorno do Maracanã, palco de Espanha x Taiti nesta quinta-feira na Copa das Confederações. Nenhum item foi aprovado pelos 49 leitores do Estado que participaram de pesquisa online sobre o estádio.

As maiores críticas foram para a situação das obras que continuam nos arredores - 71% do público considerou ruim ou péssima a situação no lado de fora do Maracanã. Trânsito e transporte para chegar ao jogo também foram reprovados por mais de 65% da torcida. Houve reclamação ainda com relação à entrada ao estádio (59% a consideraram ruim ou péssima) e à presença de cambistas (46% avaliaram o quesito negativamente).

O Maracanã foi melhor avaliado em seu interior, com bons índices de aprovação referentes a informações (60% de regular a bom), acessibilidade (56% de regular a bom) e locução (61% de regular a bom).

Algumas itens dividiram opiniões. Enquanto 42% gostaram das condições dos banheiros, 33% os qualificaram como péssimos. O mesmo aconteceu com o item 'segurança', que recebeu 42% de opiniões positivas, contra 45% negativas e outras 10% regulares.

Cadeiras numeradas e cativas funcionaram bem para 42% dos pesquisados. Telões levaram 49% de votos , assim como o gramado, com 46% de avaliações como ótimo ou bom.

O Maracanã passa ainda por um terceiro teste na grande final do torneio, no dia 30.