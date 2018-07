Entorse no tornozelo afasta Wallyson no Botafogo

A lesão que sofreu o atacante Wallyson no treino de quarta-feira é mais grave do que se pensava. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito após escorregar numa atividade de finalizações e precisou sair carregado. Exames realizados nesta quinta confirmaram que a lesão foi forte e não há sequer previsão de retorno do jogador. Assim, ele está fora do duelo com o Cruzeiro, no Mineirão.

Sem poder contar com Wallyson, o técnico Vagner Mancini surpreendeu e escalou o garoto Murilo, de 20 anos, no ataque durante o coletivo desta quinta-feira. Ele formou dupla com Rogério. Jobson e Zeballos atuaram entre os reservas.

Outro que pode surpreender e permanecer no time é o volante Andreazzi, escalado no time principal na atividade realizada no campo anexo do Engenhão. Ele ganhou a vaga de Airton, que apesar de poder voltar ao time após cumprir suspensão, treinou entre os reservas. Já o zagueiro André Bahia foi poupado pelo terceiro dia consecutivo e já é dúvida para a partida com o Cruzeiro.