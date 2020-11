'Entramos desligados', confessa Edenílson após derrota do Inter para Corinthians

O Internacional enfrentou Corinthians, na noite deste sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, e acabou derrotado, por 1 a 0. O volante colorado Edenílson foi bastante sincero em breve análise após o duelo.

"Sabia que ia enfrentar um jogo difícil, contra um time pressionado, mas tem de entrar mais ligado. Entramos desligados, tomamos o gol e não conseguimos entrar na defesa deles", afirmou rapidamente o atleta visitante.

Com o resultado, o Internacional segue na liderança, com 35. Porém, o Flamengo, que também soma 35 e está atrás por conta do saldo de gols (14 contra 11), duela com o São Paulo, às 16h, deste domingo, no Maracanã, no Rio.

Os são-paulinos, por outro lado, têm 27 e dependem apenas das próprias forças para assumirem a ponta, já que foram a campo em apenas 15 oportunidades. O Atlético-MG, com 32 pontos e dois jogos a menos, é outro que pode ultrapassar o Inter.

A semana será decisiva para os comandados do técnico argentino Eduardo Coudet. Após vencer, na Caverna do Dragão, em Goiânia (GO), por 2 a 1, o Internacional recebe o Atlético-GO, às 21h30 de terça-feira, em Porto Alegre, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo, às 16h, enfrenta o Coritiba, de novo no Beira-Rio, pela 20.ª rodada do Brasileirão.