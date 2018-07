Entre desfalques e novidades, Cruzeiro enfrenta o Sport em busca da 2ª vitória

O Cruzeiro entra em campo neste domingo, às 19 horas, para encarar o Sport no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Depois de vencer o São Paulo na estreia, em casa, a equipe mineira vai em busca de um novo triunfo pela segunda rodada para manter o embalo neste início de Campeonato Brasileiro.

Só que para isso, o técnico Mano Menezes terá que lidar com uma série de ausências. Sem Manoel, Thiago Neves e Rafael Sóbis, todos lesionados, e Mayke, negociado com o Palmeiras, o treinador levará a campo um time bem diferente daquele que teve sucesso no início do ano.

Mas Mano Menezes não revelou a escalação que vai utilizar. Na zaga, Dedé deve fazer dupla com Léo, enquanto que Alisson deve seguir na vaga de Thiago Neves e Ábila no lugar de Rafael Sóbis. A principal dúvida, então, é na parte defensiva do meio de campo. Recuperado de contusão, o argentino Ariel Cabral está pronto para o retorno, mas seu substituto, Hudson, foi bem durante a sua ausência e pode ser mantido. A tendência é que o mistério só seja revelado momentos antes da partida.

Outra novidade disponível para Mano Menezes é o atacante Rafael Marques. Contratado junto ao Palmeiras e apresentado na última quinta-feira, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e viajou junto com a delegação. Mas ao menos nesta primeira oportunidade, ele ficará apenas como opção no banco de reservas.

Independente da escalação que levará a campo, Mano Menezes fez questão de exclamar a necessidade da vitória neste domingo, até para manter a recuperação do Cruzeiro. Após um bom início de ano, o time viveu um princípio de crise com o vice-campeonato mineiro e a eliminação nas Copa Sul-Americana, mas reencontrou o caminho das vitórias contra o São Paulo.