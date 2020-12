Entre Natal e Ano Novo, futebol terá decisões e até Palmeiras x Corinthians; veja o calendário

A paralisação dos jogos de futebol em razão do novo coronavírus fará com que o futebol brasileiro tenha um fim de ano bem diferente do habitual. Ao invés de os clubes passarem dezembro e janeiro em busca de reforços ou vendendo seus principais atletas, todos eles costumeiramente de férias no período, os elencos estarão encarando uma sequência de compromissos do calendário, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana. Até no dia 30 de dezembro e 2 de janeiro haverá partidas, lembrando o Boxing Day do Campeonato Inglês, quando tradicionalmente há rodada um dia depois do Natal.

No Brasil, serão grandes partidas. No dia 23, véspera de temperar o peru da ceia, a rodada da Copa do Brasil terá Grêmio e São Paulo e Palmeiras e América-MG. No dia 30, ocorrem os confrontos de volta da semifinal. No Morumbi, o São Paulo enfrentará o Grêmio, enquanto o América-MG vai encarar o Palmeiras, em Belo Horizonte. Dias depois, em 2 de janeiro, terá rodada do Brasileirão, com dois clássicos: Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians. Não haverá, portanto, parada para as comemorações. Quem não estiver jogando, estará treinando.

Lembrando que nenhuma competição será encerrada neste ano. Todas as disputas de título acontecerão em 2021. Não haverá (por enquanto) partidas apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

CONFIRA A DATA DOS JOGOS QUE SERÃO DISPUTADOS ENTRE O FIM DE 2020 E O COMEÇO DE 2021

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro terá pelo menos três rodadas em datas próximas de festividades. No dia 21 e 22 de dezembro (datas e horários dos jogos ainda serão definidos), no último fim de semana antes do Natal, será realizada a 26ª rodada com os seguintes duelos:

Flamengo x Bahia

Vasco x Santos

São Paulo x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Athletico-PR

Corinthians x Goiás

Inter x Palmeiras

Sport x Grêmio

Coritiba x Botafogo

Fortaleza x Ceará

Atlético-GO x Fluminense

A 27ª rodada começará no dia seguinte ao Nata, dias 26 e 27, com os jogos:

Fluminense x São Paulo

Botafogo x Corinthians

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Santos x Ceará

Atlético-MG x Coritiba

Grêmio x Atlético-GO

Bahia x Internacional

Athletico-PR x Vasco

Fortaleza x Flamengo

Goiás x Sport

2021 nem vai ter começado direito e os torcedores já terão a 28ª rodada com grandes duelos, sendo dois clássicos:

Flamengo x Fluminense

Palmeiras x Corinthians

Botafogo x Athletico-PR

Red Bull Bragantino x São Paulo

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Bahia

Sport x Fortaleza

Coritiba x Goiás

Ceará x Inter

Atlético-GO x Vasco

Copa do Brasil

As semifinais da Copa do Brasil garantirão alegria para alguns torcedores e tristeza para outros no Natal e Ano Novo. O primeiro jogo da semifinal (Grêmio x São Paulo e Palmeiras x América-MG) será no dia 23 de dezembro. A volta, com o mando invertido, acontecerá no dia 30 de dezembro. A decisão será no dia 10 de fevereiro.

Copa Libertadores e Sul-Americana

A Libertadores e a Copa Sul-Americana serão disputadas no mesmo período. Os jogos de ida das quartas de final estão programados para acontecer entre os dias 8 e 10 de dezembro e a volta entre 15 e 17 de dezembro. Já as semifinais serão entre 5 e 7 - primeiro jogo - e 12 e 14 - partida de volta. A decisão da Libertadores será no dia 30 de janeiro, no Maracanã. A final da Sul-Americana será uma semana antes, no dia 23 de janeiro, em Córdoba, na Argentina.

Campeonatos Europeus

As principais ligas na Europa também terão jogos normalmente neste período. A Liga dos Campeões será uma exceção. Ela será realizada até o dia 9 de dezembro, data de encerramento da fase de grupos. O mata-mata será a partir de 16 de fevereiro de 2021.