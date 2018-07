Entrega da Arena Fonte Nova é adiada para 8 de março

SALVADOR - Prevista para acontecer nesta quinta-feira, a solenidade de entrega da Arena Fonte Nova, em Salvador, foi adiada para o próximo dia 8 de março. Estádio que está prestes a ser o terceiro a ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014, o local teve o seu prazo de término prorrogado por causa da finalização de obras ainda não concluídas, segundo confirmou o próprio governador da Bahia, Jaques Wagner, na última manhã.

De acordo com Wagner, o consórcio Arena Fonte Nova, formado pelas construtoras OAS e Odebrecht, solicitou o novo prazo de entrega para terminar, por exemplo, as obras que cuidam do acesso dos torcedores ao estádio. O governador alegou ter atendido ao pedido para evitar a repetição do que houve com o Mineirão e o Castelão, primeiros estádios a ficarem prontos para o Mundial e que também serão palcos da Copa das Confederações de 2013, reinaugurados ainda com pendências a serem resolvidas. Ele ainda citou a Arena Grêmio, também inaugurada recentemente, mas que não será um dos palcos do Mundial de 2014.

"Só assino que estou recebendo (a entrega do estádio) quando estiver tudo pronto. O Mineirão, o estádio do Rio Grande do Sul (do Grêmio) e de Fortaleza (Castelão) tiveram problema. Então (para evitar que aconteça isso na Arena Fonte Nova), só coloco a minha assinatura (recebendo o estádio) quando eu puder dizer que a bola pode rolar", afirmou Wagner, em entrevista para a TV Record nesta quinta-feira.

O governador ainda disse que está cobrando o consórcio formado pela OAS e pela Odebrecht para poder fixar uma data de inauguração da Arena Fonte Nova, o que poderá ocorrer ainda nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva marcada para esta tarde, que contará com representantes do governo da Bahia e do consórcio. "Depende deles (do consórcio) dizerem que dia será o primeiro evento. Estou cobrando da empresa", ressaltou Wagner.

Essa não é a primeira vez que a data de entrega das obras da Arena Fonte Nova acaba sendo adiada. Inicialmente, o contrato de Parceria Público Privado (PPP) previa a entrega para 31 de dezembro do ano passado, mas este prazo foi prorrogado após acordo firmado entre o governo e o consórcio. A oito dias do seu novo prazo de entrega, as obras do estádio baiano estão 95% prontas.