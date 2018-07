Entrega da taça será domingo no Itaquerão, contra o São Paulo

O Corinthians receberá a taça de campeão brasileiro no domingo, às 17h, no jogo contra o São Paulo, no Itaquerão. A CBF já havia se programado para entregar o troféu logo no primeira partida do alvinegro após a conquista do título.

A diretoria do Corinthians prepara uma festa para os jogadores e a torcida. O Brasileiro é o primeiro título do alvinegro desde a inauguração da sua arena, no ano passado.

Ralf, que completou contra o Vasco 350 jogos, vai levantar a taça no domingo. "Quem está há mais tempo no clube será o capitão", disse Tite.

É enorme a expectativa da torcida corintiana para a partida diante do São Paulo. Os ingressos estão esgotados há duas semanas. Sócios do programa Fiel Torcedor compraram todos as entradas e não houve comercialização nas bilheterias. Apenas 15 minutos depois de a venda ser liberada pela internet já não havia mais ingressos disponíveis. O público deve ser superior a 40 mil pessoas, com possibilidade de quebra de recorde na arena.

Depois do clássico com o São Paulo, o próximo jogo do Corinthians no Itaquerão será no dia 6 de dezembro, pela 38ª rodada, contra o Avaí. Também está programada uma nova festa na arena para comemorar o hexacampeonato nacional.