Entrega de estádio do Atlético de Madrid atrasará um ano

O torcedor do Atlético de Madrid terá que esperar mais um ano para ver a equipe em seu novo e moderno estádio. O clube espanhol deveria se mudar para a Arena Peineta no verão europeu de 2016, mas ela só será entregue em 2017, conforme revelou a diretoria madrilenha nesta quinta-feira.

Através do porta-voz Juanjo Anaut, o Atlético se manifestou e confirmou a informação que já vinha sendo especulada pela imprensa espanhola. "Nós chegamos a um acordo para o estabelecimento de um novo prazo para o estádio", declarou Anaut em entrevista à agência The Associated Press.

O porta-voz explicou os motivos do atraso e revelou que a construtora FCC pediu para reduzir a velocidade da construção, mas que "não há possibilidade de o trabalho no estádio parar". O estádio Peineta substituirá o Vicente Calderón, casa atleticana desde 1966.