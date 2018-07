ENTREVISTA-Família foi decisiva para Beckham ficar em LA

"Foi fácil, sim", disse Beckham à Reuters, depois do anúncio de que ele continuará no Galaxy, agora com a camisa 23, rejeitando as propostas do Paris St. Germain e de "um ou dois" clubes ingleses.

"Na minha idade (36 anos), só por ter ofertas caindo sobre mim nos últimos meses, você precisa examinar todas as opções. E fiz isso, mas o mais importante para nós sempre foi onde nossa família está feliz, onde estamos felizes morando".

"Nos últimos cinco anos, tivemos uma vida incrível aqui em Los Angeles, comigo trabalhando aqui, e nossos filhos estão felizes. Então essa foi uma parte importante da decisão."

Beckham mora nos luxuosos arredores de Beverly Hills com a mulher, a ex-cantora Victoria, e quatro filhos. Ele disse que tomou a decisão de ficar no Galaxy na véspera do ano-novo, em Londres.

"Sentei com a minha família, com a minha esposa, tomei uma taça de vinho, e pronto. Havia muita especulação em curso, mas queríamos continuar nossa vida em Los Angeles. Estávamos felizes demais para ir embora."

A tão alardeada aventura norte-americana de Beckham começou em 2007, quando ele trocou o Real Madrid pelo LA Galaxy, com um contrato de cinco anos, numa transação de 32,5 milhões de dólares.

No começo, ele foi criticado por deixar o time para jogar na seleção inglesa, e depois para ser emprestado ao Milan, onde se machucou. Mas, no ano passado, de volta à equipe norte-americana, ele ajudou o time a ganhar a MLS Cup.

Depois de ter sido campeão na Inglaterra, na Espanha e nos EUA, o meia tinha a chance de também colocar um título francês no currículo, caso se transferisse para o bilionário St. Germain.

"Sou uma pessoa muito apaixonada por jogar, então é claro que toda oferta desse tipo que chega é tentadora", disse o sorridente Beckham, que vestia um terno preto, camisa branca e uma gravata listrada marrom e branca.

"Mas minha família é mais importante para mim do que todo o resto, e eu quis que ela ficasse feliz, e quis que ela estivesse assentada, e é (em Los Angeles) que ela está mais feliz e assentada."