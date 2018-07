Entrevista realizada em 2010 contradiz procurador-geral do STJD

SÃO PAULO - A entrevista dada pelo procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, em dezembro de 2010, só veio causar polêmica três anos depois. Em meio às medidas técnicas que o advogado defende em relação aos casos de Flamengo e Portuguesa no Brasileirão de 2013, há uma série de controvérsias se comparadas às declarações dadas ao Sportv naquele ano, em que defendia aspectos morais para não rediscutir o título do Fluminense, que havia sido campeão do torneio à época.

Em 2010, o Superior Tribunal havia absolvido o Duque de Caxias pela suposta escalação irregular de Leandro Chaves na Série B. O jogador já havia tomado cartão amarelo quando atuava pelo Ipatinga. Na equipe carioca, o atleta levou mais dois amarelos e não cumpriu suspensão. Chaves só ficou fora quando levou o terceiro cartão pelo Duque.

No mesmo ano, o Fluminense passou por situação semelhante com Tartá no Campeonato Brasileiro. O meia havia tomado dois cartões amarelos quando ainda jogava pelo Atlético-PR. Ao voltar para o clube do Rio, o jogador levou o seu terceiro cartão em novembro, contra o Internacional, e na partida seguinte, atuou normalmente e marcou o gol da vitória frente ao Vasco. O atleta só foi cumprir suspensão na última rodada do torneio, após tomar o terceiro cartão pelo Fluminense no confronto com o Palmeiras. O segundo amarelo havia sido também no clássico com a equipe de São Januário.

Na época da polêmica, Paulo Schmitt respondeu em entrevista ao Sportv que juridicamente era possível o Fluminense perder pontos e o título do Brasileirão. O procurador-geral, porém, defendeu a equipe carioca. "Não acredito que haja condição moral, disciplinar até (de tirar os pontos do Fluminense). Pode ter (condição) técnica. Técnica, jurídica, com base em uma jurisprudência. Mas moralidade… rediscutir o título que foi conquistado no campo de jogo, da forma como foi, agora, abrindo um precedente… Essa decisão poderia ser em algum momento revista, mas isso seria um caos", disse.

CONTROVÉRSIA

Com a denúncia contra a Portuguesa nesta quarta-feira, a declaração do procurador-geral vai em outra direção se comparada ao que ele defendeu três anos atrás. "Será elaborada uma denúncia e isso pode acarretar na perda de três pontos e mais a quantidade de pontos conquistada pelo clube na partida. Ressuscitaram o Fluminense. Lógico que vão falar muito de tapetão, mas foi um erro da Portuguesa. A lei é para todos", relatou Schmitt ao Globoesporte.com.

Junto com o Flamengo, a Portuguesa vai ser julgada na próxima segunda-feira porque supostamente escalou o meia Héverton de forma irregular. O time risco de perder quatro pontos no Brasileirão se for condenado. O clube paulista passaria então a ter 44 pontos no torneio e assim assumiria a 17ª posição, sendo rebaixado no lugar do Fluminense.

Sobre a repercussão do vídeo, Paulo Schmitt usou sua conta pessoal no Facebook para se defender. Leia na íntegra a mensagem do procurador-geral do STJD nas redes sociais: