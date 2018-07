Entrosamento define time do Cruzeiro diante do Náutico O técnico Marcelo Oliveira se inspirou na temporada passada da Série B do Brasileiro para definir o time do Cruzeiro para o jogo contra o Náutico, neste domingo, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Assim, Ricardo Goulart entrará na vaga do suspenso Luan para formar o ataque cruzeirense com Vinícius Araújo nesta sétima rodada do campeonato.