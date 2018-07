'Envergonhado', Ceni não poupa críticas após eliminação A derrota por 3 a 1 para o Avaí, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil na noite da última quinta-feira, em Florianópolis, deixou o goleiro Rogério Ceni decepcionado e arrasado. O jogador afirmou estar "envergonhado" pela desclassificação no jogo de volta das quartas de final e não poupou críticas ao time, que chegou a abrir 1 a 0 no placar, mas não soube segurar a pressão do adversário e tomou a virada.