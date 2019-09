'Envergonhado', Rogério Ceni aponta mudanças no Cruzeiro e ameaça deixar o cargo

Rogério Ceni demonstrou todo seu descontentamento após a goleada, por 4 a 1, sofrida pelo Cruzeiro, neste domingo, no Independência, diante do Grêmio, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou envergonhado. Preferia não estar aqui, venho por educação. Lamento a situação vivida hoje e na Copa do Brasil. Temos que fazer diferente. Mesmo que a gente apanhe, nos próximos jogos, a atitude vai ter que ser diferente", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni até ameaçou deixar o cargo, caso o time não mude de atitude. "Se for para continuar no Cruzeiro, tenho que fazer algo de diferente, se não tenho que passar a vez para outro que tenha uma mentalidade diferente. Ou se muda a atitude, ou não faz sentido eu continuar."

O técnico aproveitou para dar um choque de realidade nos torcedores, que já viam condições, antes da derrota para o Internacional, quarta-feira, pela Copa do Brasil, de obter uma vaga na próxima Copa Libertadores.

"A gente tem que parar de sonhar com essa coisa de Libertadores. Temos que enfrentar a realidade. A realidade é que o time briga contra o rebaixamento. No momento, temos que nos manter fora da zona. Temos Palmeiras e Flamengo (próximos jogos). Não estou pedindo mais jogadores. Peço um tempo para trabalhar mais os jogadores", disse Ceni, que revelou o desejo de fazer uma intertemporada durante o Brasileiro.

Um trecho da entrevista do Rogério Ceni ! Ele que escolheu sair de um lugar onde era ídolo e tava tranquilo, o #FortalezaEC, pra pegar um #Cruzeiro cheio de problemas fora e dentro do campo. Claro que tá cheio de “laranja podre” no elenco, mas a Diretoria é a principal culpada! pic.twitter.com/cfJhpi26qK — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) September 8, 2019

"Meu respaldo é meu trabalho. Acho que tentamos tudo que era possível com essa formação. Mas isso vai mudar, temos que fazer uma mudança drástica, de atitude e de mentalidade de jogo. Vamos fazer uma intertemporada durante o campeonato para melhorar toda essa situação. Se eu for o treinador, é o que temos que fazer", afirmou o comandante cruzeirense, que não quis polemizar após as críticas feitas por Thiago Neves, após a eliminação na Copa do Brasil.

"Desconheço conversa entre jogadores e direção. Não estamos aqui para crucificar o Thiago (Neves), que dentro das melhores condições e cabeça boa, é um jogador importante. Às vezes, o que aconteceu, foi que ele viu um amigo (Edílson) no banco."

O capitão Henrique foi um dos mais revoltados após o fim do jogo diante do Grêmio. "Partida horrível, de muitos erros novamente. Ficamos revoltados com o resultado, porque não podemos aceitar isso. Vão se passando os jogos, e a gente vai sofrendo derrotas. A gente não pode ficar da forma que está. Não podemos aceitar", afirmou.

O meio-campista, que está na Toca da Raposa desde 2008, tirando uma breve passagem pelo Santos, entre 2011 e 2012, acumula títulos, como dois Brasileiros e duas Copas do Brasil. A fase cruzeirense, porém, está longe dos tempos de glórias.

Afinal, a equipe mineira ocupa o 16.º lugar, com apenas 18 pontos, três à frente do Fluminense, que abre a zona de rebaixamento. Os cariocas, porém, têm uma partida a menos e, caso vençam o Palmeiras, no meio de semana, colocam o Cruzeiro no Z4.

"Temos que ir para cima, focar e trabalhar. Não podemos só falar, nossas atitudes dentro de campo não estão acontecendo. Então, temos que rever, olhar primeiro para gente e depois para fora, para o próximo. Só dessa forma, vamos conseguir sair", completou Henrique.

CLIMA TENSO

Após a partida, torcedores cruzeirenses protestaram contra o elenco aos gritos de "Time sem vergonha" e "Thiago Neves, para de beber". A Polícia Militar foi acionada e até utilizou um veículo blindado na ação.