Envolvido em caso de doping, Fred joga e ajuda Shakhtar em empate na Turquia A Liga dos Campeões da Europa começou há um mês, mas só agora clubes mais conhecidos do continente estão iniciando as suas campanhas. Nesta terça-feira foi dada a largada para a terceira fase eliminatória, a última antes dos playoffs para a fase de grupos, e o destaque do dia foi o duelo entre Fenerbahce e Shakhtar Donetsk, em Istambul. O jogo de ida na Turquia terminou empatado sem gols e a volta será no próximo dia 6, uma quarta, na Ucrânia.