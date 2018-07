Enxame no banco do Corinthians e faixa de campeão do Palmeiras agitam pré-jogo

Muita festa, gritos de incentivo, fogos de artifício e ansiedade entre os torcedores, mas também polêmica antes da bola rolar para Palmeiras e Corinthians neste domingo. Um enxame foi encontrado no banco de reservas dos visitantes e ambulantes já vendem faixa de Palmeiras campeão paulista antes mesmo da realização da partida, que será realizada no Allianz Parque.

Cerca de duas horas antes do início da partida, um enxame de abelhas foi encontrado no teto do banco de reservas do Corinthians. Uma equipe especializada no assunto foi chamada para resolver o problema. Após alguns minutos, os insetos foram retirados e a tendência é que o problema não afete a partida e os atletas suplentes do time alvinegro.

No lado de fora do Allianz, muita festa, gritos de apoio ao time, provocações ao rival e também com alguns ambulantes já vendendo a faixa de Palmeiras campeão paulista de 2018. Alguns palmeirenses também aproveitaram o aglomerado de gente para gritar palavras de protesto contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, preso no sábado.

Torcida do Palmeiras faz a festa no lado de fora do Allianz pic.twitter.com/upqJcg6pag — Daniel Batista (@dbatista31) 8 de abril de 2018

As duas delegações chegaram ao Allianz Parque sem qualquer problema no deslocamento. No ônibus do Corinthians foram vários ex-dirigentes do clube. Entre eles, Flávio Adauto e Eduardo Ferreira.

O Palmeiras joga pelo empate para ser campeão paulista, título que não conquista desde 2008. Vitória corintiana por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se o time alvinegro vencer por dois ou mais gols de diferença, será bicampeão estadual.