Enzo, filho de Zidane, deixa o Real Madrid e assina com Alavés por 3 temporadas

O Alavés anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Enzo Zidane, de 22 anos, formado nas categorias de base do Real Madrid, time onde o pai - Zinedine - brilhou como jogador e agora se destaca como treinador. Ambos os clubes chegaram a um acordo para a transferência do atleta à equipe do País Basco por três temporadas.

Enzo - que integra a equipe sub-19 da seleção francesa - teve poucas oportunidades na equipe madrilenha, pela qual recebeu a oportunidade de estrear no ano passado pelo time principal do clube em partida válida pela Copa do Rei, na qual marcou um dos seis gols da equipe sobre a Cultural Leonesa.

O filho de Zinedine Zidane atuou nos últimos três anos pelo Real Madrid Castilla, a equipe B do time merengue. Foram 78 jogos, sete gols e 15 assistências. Ele finalizou a última temporada com 32 partidas disputadas, cinco gols assinalados e mais cinco passes que resultaram em gols.

O comunicado do clube basco sobre a contratação do novo jogador enfatiza as qualidades de Enzo Zidane, que nasceu em 24 de março de 1995, em Bordeaux, na França, e chegou ao time madrilenho aos nove anos de idade. O texto diz que o jovem se destacou pelo grande potencial e se diferencia pela técnica, habilidade no duelo individual (mano a mano) e na batida de meia distância.