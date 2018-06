Enzo Pérez lamenta lesão de Lanzini na Argentina e se diz pronto para sua 2ª Copa

O volante Enzo Pérez já se juntou ao restante da delegação da Argentina em Broonitsy, município distante 60 quilômetros de Moscou. O jogador foi convocado no sábado pelo técnico Jorge Sampaoli para substituir Manuel Lanzini, que sofreu lesão no joelho direito e foi cortado da Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira, Pérez falou sobre suas expectativas para a disputa do Mundial. "Nunca se gosta de entrar em uma convocação pela lesão de um companheiro, mas no fim das contas aconteceu desse jeito. Estou contente com a possibilidade de jogar minha segunda Copa do Mundo", disse ao site da AFA (Associação de Futebol Argentino).

Pérez tem 32 anos e atua pelo River Plate. O volante também disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando a seleção argentina terminou como vice-campeã. Em comparação a Lanzini, Pérez tem características mais defensivas, mas foi escolhido por Sampaoli, porque os outros dois volantes da lista, Lucas Biglia e Éver Banega, se recuperam de problemas físicos.

"Fisicamente estou bem. Tive um período de férias normal depois de haver terminado o Campeonato. Estive treinando nessa última semana, e agora estou me adaptando ao ritmo dos demais companheiros", prosseguiu.

A Argentina está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Nigéria e Islândia, e fará a sua estreia no dia 16 de junho, em Moscou, contra os islandeses.