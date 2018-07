Equador anuncia Quinteros como novo técnico da seleção

A seleção equatoriana de futebol tem um novo técnico. Nesta sexta-feira, a federação de futebol local anunciou a contratação de Gustavo Quinteros, que estava no comando do Emelec. Ele já era dado como nome certo pela imprensa do país e chega com o objetivo de classificar a equipe para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

"Estamos acertados com o professor Quinteros e a federação, anunciaremos tudo de maneira oficial na terça-feira, mas digo com satisfação que a federação tem para a seleção, para o programa da Rússia/2018, o técnico que queria. Isso graças à abertura e compreensão de Nassib Neme (presidente do Emelec), que priorizou os interesses equatorianos aos do seu clube", disse o presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Luis Chiriboga.

Quinteros levará toda sua comissão técnica para o novo cargo, que assumirá somente em março, ainda sem data definida. "O que é definitivo é que para os amistosos de março, em Nova York, contra México e Argentina, o professor Quinteros já estará integrado definitivamente à seleção equatoriana", garantiu Chiriboga.

O novo técnico da seleção equatoriana estava no comando do Emelec desde 2012 e já treinou a Bolívia, entre 2011 e 2012. Ele assumirá a vaga de Sixto Vizuete, que vinha trabalhando interinamente no cargo desde o fim da Copa do Mundo, quando Reinaldo Rueda foi demitido por conta da eliminação ainda na primeira fase.