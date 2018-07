Equador bate o Peru e chega à 2.ª vitória na altitude Segunda pior seleção da Conmebol no ranking da Fifa, o Equador pode até não ter um grande time, mas conta com a altitude de Quito. Nesta terça-feira, a equipe equatoriana chegou à sua segunda vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 ao bater o Peru por 2 a 0, em sua capital. Na primeira rodada, na mesma cidade, também passara pela Venezuela, com o mesmo placar.