Equador chama Cazares e Erazo e aumenta baixas do Atlético-MG contra Corinthians

O técnico do Equador, Gustavo Quinteros, anunciou nesta segunda-feira uma lista de 31 jogadores convocados para os dois próximos jogos da seleção do país nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, contra o Chile, em 6 de outubro, em Quito, e contra a Bolívia, cinco dias depois, em La Paz. E na lista foram confirmados os nomes do zagueiro Erazo e do meia Cazares, ambos do Atlético-MG.

Com a convocação, eles se tornaram mais dois desfalques certos do time para o duelo contra o Corinthians, no dia 5 de outubro, no Itaquerão, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que eles terão de se apresentar à seleção equatoriana após a partida deste sábado, contra a Ponte Preta, em Campinas, também válida pelo Brasileirão.

Anteriormente, o Atlético-MG já havia ficado sabendo que não poderia contar com Lucas Pratto nesta partida diante dos corintianos, pois o atacante foi convocado para defender a Argentina nos dois próximos confrontos das Eliminatórias, também nos dias 6 e 11 de outubro, respectivamente contra o Peru, em Lima, e Paraguai, em Córdoba.

Além de Pratto e da dupla de equatorianos, o Atlético também tem boa chance de ficar sem o meio-campista Rómulo Otero para este jogo diante do Corinthians. O venezuelano vem sendo convocado frequentemente pelo técnico Rafael Dudamel e poderá figurar na lista de jogadores que serão chamados para encarar Uruguai, fora de casa, e o Brasil, em casa, nestas duas próximas rodadas das Eliminatórias.

A preparação dos jogadores que atuam no futebol equatoriano já começará no próximo sábado no CT da seleção nacional, em Quito, antes da chegada dos jogadores que atuam no exterior e atuarão neste próximo final de semana em seus respectivos clubes. Na convocação anunciada nesta segunda pelo Equador, Erazo é relacionado como atacante, e não como meia, sua posição no Atlético-MG.

Confira a lista de convocados do Equador:

Goleiros - Alexander Domínguez (Monterrey), Esteban Dreer (Emelec) e Librado Azcona (Independiente del Valle).

Defensores - Juan Carlos Paredes (Watford), Pedro Pablo Velasco (Barcelona de Guayaquil), José Quintero (LDU), Arturo Mina (River Plate), Robert Arboleda (Universidad Católica), Luis Caicedo (Independiente del Valle), Frickson Erazo (Atlético-MG), Gabriel Achilier (Emelec), Darío Aimar (Barcelona de Guayaquil), Walter Ayoví (Monterrey), Cristian Ramírez (Ferencvaros) e Mario Pineida (Barcelona de Guayaquil).

Meio-campistas - Antonio Valencia (Manchester United), Renato Ibarra (América-MEX), Ángel Mena (Emelec), Carlos Gruezo (Dallas FC), Cristhian Noboa (Rostov), Jefferson Orejuela (Independiente del Valle), Pedro Quiñónez (Emelec), Matías Oyola (Barcelona de Guayaquil), Jefferson Montero (Swansea), Fidel Martínez (Pumas) e Michael Arroyo (América-MEX).

Atacantes - Felipe Caicedo (Espanyol), Daniel Angulo (LDU), Jaime Ayoví (Godoy Cruz), Enner Valencia (Everton) e Juan Cazares (Atlético-MG).