Equador convoca flamenguista Erazo para jogo com o Brasil

O técnico Sixto Vizuete anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados da seleção do Equador para os amistosos contra Bolívia e Brasil, que serão disputados no início do próximo mês nos Estados Unidos, e chamou o zagueiro Erickson Erazo, do Flamengo, que também foi levado para a Copa do Mundo deste ano.

Apesar de ter sido lembrado, Erazo não vem sendo aproveitado no Flamengo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e só disputou cinco partidas pelo clube desde a sua contratação no início do ano, sendo a última a finalíssima do Campeonato Carioca contra o Vasco, em abril. Assim, a tendência é, inclusive, que ele seja liberado e deixe o clube nas próximas semanas.

Mesmo assim, Erazo foi convocado por Vizuete, assim como o atacante Enner Valencia, do inglês West Ham. O jogador acabou sendo o principal destaque do Equador na Copa do Mundo ao marcar três gols em três partidas, mesmo que o time não tenha passado da fase de grupos.

Em compensação, Vizuete deixou de fora da lista de convocados os meias Antonio Valencia, do Manchester United, e Jefferson Montero, do Swansea. De acordo com o treinador, os dois jogadores pediram para não ser chamados.

O Equador, que está em 21º lugar no ranking da Fifa, vai enfrentar a Bolívia em 4 de setembro, em Miami, e depois medirá forças com a seleção brasileira no dia 9, em New Jersey.

Confira a lista de 22 jogadores convocados para defender o Equador: