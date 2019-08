Equador convoca Sornoza e zagueiro que ainda não jogou pelo Santos

Ainda sem ter definido o nome do seu novo técnico, a seleção do Equador foi convocada para os seus primeiros amistosos após o fracasso na Copa América no Brasil com dois jogadores que estão em clubes do País: o meia Sornoza, do Corinthians, e o zagueiro Jackson Porozo, do Santos, integram a relação para compromissos diante de Peru e Costa Rica, em setembro.

Sornoza havia ficado fora da lista de convocados do Equador para a Copa América. E com a sua presença nesta relação, ele se torna o terceiro desfalque do Corinthians para o duelo com o Ceará, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa das Datas Fifa, pois o lateral-direito Fagner e o meia Pedrinho foram chamados para as seleções do Brasil principal e olímpica, respectivamente.

A convocação de Porozo, por sua vez, não provocará maiores contratempos ao Santos. Afinal, o zagueiro ainda não vem sendo aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli e só tem recebido chances entre os juniores, mesmo tendo sido destaque da seleção sub-20 do Equador na conquista do título do Campeonato Sul-Americano da categoria e também da equipe que foi a terceira colocada no Mundial.

O Santos, porém, teve outros quatro jogadores convocados para seleções. Foram os casos do zagueiro Felipe Aguilar (Colômbia), do lateral-esquerdo Jorge (Brasil) e dos atacantes Derlis González (Paraguai) e Soteldo (Venezuela). Todos serão desfalques no confronto com o Atlhetico-PR pela penúltimo rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Eliminada na fase de grupos da Copa América, com apenas um ponto somado, o Equador demitiu Hernán Dário Gomez após o torneio e será dirigido interinamente pelo argentino Jorge Célico, treinador da seleção sub-20. Ele convocou vários jogadores da equipe de juniores para os confrontos contra Peru e Costa Rica, marcados para os dias 5 e 10 de setembro, respectivamente.

Confira a lista de convocados da seleção equatoriana:

Goleiros: Pedro Ortíz (Delfín), Johan Padilla (El Nacional) e Brian Heras (Deportivo Cuenca).

Defensores: Andrés López (Universidad Católica), John Espinoza (Aucas), Darío Aimar (Barcelona), Xavier Arreaga (Seattle Sounders/EUA), Diego Palacios (Los Angeles/EUA), Christian Ramírez (Krasnodar/RUS), Jackson Porozo (Santos) E Félix Torres (Santos Laguna/MEX).

Meio-campistas: José Cifuentes (América de Quito), Fernando Gaibor (Al-Wasl Football/SAU), Jhegson Méndez (Orlando City/EUA), Júnior Sornoza (Corinthians), Alexander Alvarado (Aucas), Romario Ibarra (Pachuca/MEX), Gonzalo Plata (Sporting Lisboa/POR), Jonathan Borja (El Nacional), Erick Castillo (Santos Laguna/MEX), Jhojan Julio (LDU).

Atacantes: Brian Angulo (Cruz Azul/MEX), Leonardo Campana (Barcelona) e Enner Valencia (Tigres/MEX).