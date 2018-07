Equador corta Erazo por dores no joelho e preocupa Atlético-MG

A Federação Equatoriana de Futebol anunciou neste domingo o corte do zagueiro Erazo, que não poderá enfrentar a Bolívia na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias sul-Americanas para a Copa do Mundo, por causa de dores no joelho direito. A notícia preocupa o Atlético-MG para a disputa da próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o América-MG, na próxima quinta-feira.

"Aumentaram as dores de Frickson Erazo em um de seus joelhos. Por essa razão, ele foi liberado", anunciou a federação em seu site oficial. O zagueiro já havia perdido alguns jogos do Atlético-MG em virtude da mesma lesão.

Além da ausência de Erazo, a seleção do Equador teve outras duas baixas para o próximo jogo. Felipe Caicedo e Daniel Angulo sofreram lesões musculares e também serão desfalques.

Por outro lado, Walter Ayoví não atuou na última quinta-feira contra o Chile por problemas físicos, mas participou normalmente dos últimos treinamentos e pode aparecer como opção diante da Bolívia.

O time do Equador fez neste domingo o último treinamento antes de viajar à Bolívia. Para a partida, a provável escalação equatoriana será: Dreer; Paredes, Mina, Caicedo e Ramírez; Noboa, Orejuela, Luis Antonio Valência e Michael Arroyo; Fidel Martínez e Enner Valencia.