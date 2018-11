Equador fecha a temporada com vitória em amistoso sobre o Panamá fora de casa

Depois de derrotar o Peru por 2 a 0, em Lima, na última quinta-feira, a seleção do Equador voltou a conquistar mais uma vitória em amistoso ao bater o Panamá, na Cidade do Panamá, na noite de terça-feira, por 2 a 1.

Todos os gols foram marcados na segunda etapa. John Cifuente abriu o placar, aos 13 minutos, para os equatorianos. Harold Cummings empatou para a equipe da casa, aos 39, mas Enner Valencia, que já havia marcado contra os peruanos, voltou a deixar a sua marca aos 43.

O Equador termina bem um ano no qual foi marcado pela ausência da seleção na Copa do Mundo da Rússia, após terminar as Eliminatórias Sul-Americanas apenas na oitava colocação, à frente somente de Bolívia e Venezuela. Os equatorianos haviam jogado o Mundial de 2014, no Brasil.

O Panamá esteve no Mundial, pela primeira vez em sua história, mas acumulou três derrotas na primeira fase: 3 a 0 para a Bélgica, 6 a 1 para a Inglaterra e 2 a 1 para a Tunísia.

Em outro amistoso internacional na América Central nesta terça-feira, El Salvador recebeu a seleção do Haiti, em San Salvador, e ganhou por 1 a 0.