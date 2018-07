Equador goleia Paraguai e se aproxima da Argentina nas Eliminatórias

QUITO - A seleção equatoriana deu mais uma passo importante para se classificar à terceira Copa do Mundo de sua história - disputou em 2002 e 2006 - ao golear o Paraguai por 4 a 1, nesta terça-feira, em casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Foi a sexta partida seguida sem derrota da equipe, que está cada vez mais próxima de se garantir no Brasil em 2014.

O resultado levou o Equador aos 20 pontos, com um jogo a menos que a líder Argentina, que tem 24. Se ficar entre as quatro primeiras colocadas, a seleção estará no Brasil no ano que vem, com a possibilidade de disputar a repescagem se for a quinta. Já o Paraguai é o lanterna das Eliminatórias, com apenas oito pontos.

Apesar do resultado, foi o Paraguai que saiu na frente nesta terça-feira, com o gol de Caballero, que chutou após sobra da zaga e abriu o placar aos 14 minutos. O time equatoriano foi para cima e conseguiu o empate com Caicedo, que aproveitou cobrança de falta da esquerda e se antecipou ao goleiro para marcar de cabeça, aos 37 minutos.

No segundo tempo os donos da casa foram para cima e conseguiram a goleada. Logo aos quatro minutos, Montero foi lançado, avançou pela esquerda e bateu cruzado para marcar. A vantagem aumentou aos oito, quando Benítez aproveitou linda jogada individual de Montero e fez de cabeça. Já aos 30 minutos, Aguillar tocou contra a própria meta e fechou o placar.