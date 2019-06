Equador perde do México em último amistoso preparatório para Copa América

No último amistoso disputado neste domingo entre seleções, o México venceu o Equador por 3 a 2 em confronto realizado no estádio AT&T, na cidade de Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Foi a última partida de preparação dos equatorianos para a Copa América, que acontece no Brasil a partir da próxima sexta-feira.

No duelo, Jonathan dos Santos abriu o placar para os mexicanos aos 28 minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, aos 2, os equatorianos empataram com um gol de Angel Mena. Luis Montes voltou a colocar os mandantes do duelo à frente ao marcar aos 18 minutos, mas o rival igualou novamente o placar pouco depois, aos 21, com Ayrton Preciado.

O México só conseguiu assegurar o seu triunfo aos 32 minutos, quando Luis Rodriguez balançou as redes para fazer a festa dos torcedores que marcaram presença em bom número na partida realizada em solo norte-americano.

O Equador integra o Grupo C da Copa América e vai estrear na competição no próximo domingo, às 19 horas, contra o Uruguai, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Depois disso, os equatorianos terão pela frente o Chile, atual bicampeão continental, no dia 21, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, antes de fecharem a sua campanha na primeira fase do torneio contra o Japão, no dia 24, atuando novamente no Mineirão.

Para o México, o duelo serviu como preparação para a Copa Ouro da Concacaf, na qual a seleção fará a sua estreia no próximo sábado, contra Cuba. O confronto será válido pelo Grupo A da competição, que também conta com as seleções do Canadá e de Martinica.