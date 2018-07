Equador vai aos EUA para jogar amistosos antes da Copa do Mundo

QUITO - A seleção do Equador viajou nesta quarta-feira para os Estados Unidos, onde disputará seus dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Dos 24 convocados, 22 embarcaram com o grupo. Felipe Caicedo e Michael Arroyo viajariam horas depois, pois estavam resolvendo trâmites migratórios.

O primeiro dos amistosos será contra o México, no sábado, em Arlington, no Texas. Depois, no dia 4 de junho, os equatorianos enfrentam a Inglaterra em Miami. Entre as duas partidas, o técnico Reinaldo Rueda tem uma decisão importante: definir um corte, para entregar a lista final com os 23 convocados.

Nesta semana, os atletas da seleção foram recebidos pelo presidente do Equador, Rafael Correa, e prometeram muito empenho para fazer uma boa Copa. O mandatário elogiou os jogadores e disse que os adversários é que devem se preocupar com os equatorianos, e não o contrário.

O Equador está no Grupo E. A estreia será contra a Suíça, em 15 de junho, no Mané Garrincha. Na sequência, a equipe de Reinaldo Rueda pega a seleção de Honduras, no dia 20, na Arena da Baixada. E a partida final da primeira fase será diante da França, dia 26, no Maracanã.