Equador x Brasil Sub-20: onde assistir ao vivo e horário da partida pelo Sul-Americano

Pressionado, o Brasil entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Equador, às 20h50 (horário de Brasília), em Rancagua, pela quarta rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O time comandado por Carlos Amadeu precisa da vitória para chegar na última rodada com chances de conquistar uma vaga para o Mundial e Jogos Pan-americanos.

Onde assistir Equador x Brasil?

Equador x Brasil terá transmissão do SporTV 2. A equipe brasileira inicia a rodada na lanterna da competição, com apenas um ponto. NA última rodada, o time nacional foi derrotado por 3 a 2 para o Uruguai e a situação faz com que a equipe necessite vencer os dois jogos restantes para se classificar. O Equador derrotou a Colômbia por 1 a 0. Entenda como está a situação da seleção na competição.

Os quatro primeiros do hexagonal se classificam para o Mundial da categoria, que acontecerá entre os dias 23 de maio e 15 de junho, na Polônia. Os três primeiros ainda assegurarão também a vaga para os Jogos Pan-americanos, que será realizado entre 26 de julho e 11 de agosto, no Peru.

Uruguai lidera a competição com sete pontos, seguido por Argentina e Equador (seis), Venezuela (quatro) e Colômbia e Brasil (um ponto cada).

VEJA OS JOGOS DA QUARTA RODADA DO SUL-AMERICANO

Quinta-feira

Argentina x Uruguai

Equador x Brasil

Venezuela x Colômbia