Equador x Japão: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Equador e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Grupo C da Copa América.

Transmissão de Equador x Japão

Equador x Japão terá transmissão ao vivo pelo SporTV2. O canal vai transmitir online por seu site e aplicativo e o Estado fará tempo real da partida.

O Japão ainda pode garantir vaga nas quartas de final. Os japoneses somam um ponto e podem alcançar os quatro em caso de vitória. Neste caso, terão de descontar um saldo de menos quatro e ainda torcer contra o Uruguai para ficar em segundo. De qualquer forma, uma vitória mantém o time nipônico com chance de avançar como melhor terceiro.

Sem somar pontos após duas rodadas, o Equador tem poucas chances de se classificar como um dos dois melhores terceiros colocados. Os equatorianos teriam de vencer o Japão e torcer por outros resultados.