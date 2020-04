Equatoriano Cazares, do Atlético-MG, revela desejo de jogar pelo Corinthians

O meia Juan Cazares, do Atlético-MG, revelou, nesta quinta-feira, seu desejo de jogar pelo Corinthians. A revelação foi feita durante uma entrevista para o Canal del Fútbol, do Equador.

LEIA TAMBÉM > CBF não permite entrada do São Bernardo na Série D no lugar do São Caetano

"Sim (gostaria de jogar pelo Corinthians). É uma equipe muito grande do Brasil. Uma equipe muito forte. Flamengo e Corinthians são os mais poderosos daqui (do Brasil). Como não vou gostar de vestir a camisa de uma equipe tão grande como é o Corinthians?", disse o jogador, de 28 anos, que tem contrato com o time mineiro até o fim do ano.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, na quarta-feira, o presidente corintiano Andrés Sanchez afirmou que o Corinthians teve interesse pelo jogador equatoriano no ano passado, quando o técnico era Fábio Carille. "Hoje não (há desejo de contratar Cazares)."

No começo do ano, o técnico venezuelano Rafael Dudamel não mostrou interesse em ficar com o jogador e o Atlético-MG chegou a negociar com o Al Ain, dos Emirados Árabes. Com a chegada do argentino Jorge Sampaoli, a expectativa é de que o meia possa acumular uma sequência boa de jogos.