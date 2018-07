Equatoriano é suspenso por 4 anos após doping na final da Libertadores de 2016

Vice-campeão da Libertadores de 2016 com o Independiente del Valle, o atacante José Angulo foi suspenso por quatro anos pelo uso de cocaína. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) determinou a punição nesta segunda-feira, após o equatoriano testar positivo para o uso de substância proibida justamente na decisão da competição.

Angulo, de 22 anos, foi flagrado pelo uso de cocaína no primeiro jogo da decisão da Libertadores de 2016, quando o Independiente del Valle empatou por 1 a 1 em casa, diante do Atlético Nacional. No jogo da volta, na Colômbia, ele também esteve em campo na derrota por 1 a 0, que deu o título ao adversário.

Inicialmente, Angulo recebeu um ano de suspensão da Conmebol, mas a Fifa recorreu à CAS pedindo o aumento da pena. "Revogamos a decisão da Conmebol e substituímos por uma nova decisão na qual se sanciona o jogador com quatro anos de suspensão, a partir de 20 de julho de 2016", informou a corte nesta segunda.

A CAS explicou que optou pela maior suspensão porque descobriu que "fatos explicados pelo jogador não eram compatíveis com evidências produzidas por especialistas científicos". Desta forma, Angulo está impedido de jogar futebol até o dia 19 de julho de 2020.

Angulo foi um dos principais destaques do surpreendente Del Valle naquela Libertadores, tanto que foi negociado com o Granada logo após o torneio. Diante do caso de doping, porém, o time espanhol suspendeu e, posteriormente, rescindiu unilateralmente seu contrato. O jogador, então, voltou ao clube equatoriano, onde vinha atuando.